«Оренбург» объявил о переходе хавбека Мохаммада Горбани

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе полузащитника Мохаммада Горбани в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний футболист перейдёт в российский клуб за € 1 млн, а срок его контракта составит 3,5 года. В нынешнем сезоне Горбани сыграл за «Сепахан» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 500 тыс.

«Оренбург» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Давида Деограсии сыграет с московским ЦСКА на выезде.