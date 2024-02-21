Тухель прокомментировал свой уход из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новость о том, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее об уходе Тухеля ближайшим летом объявила пресс-служба мюнхенцев.

«Мы договорились, что прекратим сотрудничество после этого сезона. До тех пор я и мой штаб, конечно, будем продолжать делать всё возможное, чтобы обеспечить максимальный успех», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.