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Тухель прокомментировал свой уход из «Баварии»

Тухель прокомментировал свой уход из «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новость о том, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее об уходе Тухеля ближайшим летом объявила пресс-служба мюнхенцев.

«Мы договорились, что прекратим сотрудничество после этого сезона. До тех пор я и мой штаб, конечно, будем продолжать делать всё возможное, чтобы обеспечить максимальный успех», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

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