«Бавария» объявила, что Тухель покинет клуб по окончании сезона

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля. Клуб и специалист совместно приняли решение прекратить сотрудничество, срок действия которого изначально был рассчитан до 30 июня 2025 года. Тухель покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона.

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.