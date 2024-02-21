В «Баварии» прокомментировали решение расстаться с Тухелем

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал решение клуба расстаться с главным тренером Томасом Тухелем по окончании нынешнего сезона.

«В открытом, хорошем разговоре мы пришли к решению обоюдно прекратить наше сотрудничество летом. Цель «Баварии» — провести спортивную перестройку с новым тренером к следующему сезону. До тех пор перед каждым человеком в клубе стоит задача добиться максимально возможного результата в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я также возлагаю ответственность на команду. Особенно в Лиге чемпионов мы убеждены, что после поражения со счётом 0:1 в первом матче с римским «Лацио» мы выйдем в четвертьфинал», — приводит слова Дрезена официальный сайт «Баварии».

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.