Мбаппе проигнорировал вопросы о «Реале» в аэропорту Барселоны. Видео

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе провёл выходные дни в Барселоне. Об этом сообщил Diario SPORT в социальной сети Х (ранее Twitter).

Когда футболист приехал в аэропорт, чтобы вылететь обратно во Францию, его застали болельщики. Мбаппе проигнорировал вопросы о контракте с «Реалом», молча раздавая автографы и фотографируясь с желающими.

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Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.