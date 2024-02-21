Деменко: Кержаков на протяжении многих лет доказал, что он первый номер в «Зените»

Бывший футболист Максим Деменко высказался о голкипере «Зенита» Михаиле Кержакове.

«Я так понимаю, у «Зенита» к Кержакову доверия нет и в нём не заинтересованы, поэтому не хотят продлевать контракт. Потому что при других условиях Михаил вряд ли бы уходил из «Зенита». Я думаю, что Михаил ещё может быть на страже ворот, тем более у него, скорее всего, будут приглашения от других команд. Другое дело, что он хотел закончить карьеру в Питере и в дальнейшем приносить максимальную пользу.

Кержаков на протяжении многих лет доказал, что он первый номер в «Зените». Сколько чемпионств он приносил команде. Адамов может играть в воротах, но опять же вопрос в доверии. Это очень важно для любого вратаря. Если сейчас «Зенит» будет подписывать какого-то вратаря, то будет конкуренция и неизвестно, смогут ли Адамов, Гойло и Васютин играть. «Зенит» будет искать вратаря на трансферном рынке, если Кержаков покинет команду», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.