«Балтика» объявила о трансфере бразильского нападающего Алекса Фернандеса

Бразильский нападающий Алекс Насименто Фернандес стал игроком калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Финальный трансфер этого окна», — написано в заявлении клуба.

Предыдущим клубом футболиста был болгарский «Черно море». В текущем сезоне Первой лиги Болгарии 21-летний Алекс Насименто Фернандес провёл 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также на счету футболиста одна игра в Кубке Болгарии.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков после 18 матчей. В 19-м туре чемпионата России «Балтика» дома встретится с «Сочи» 3 марта. Начало игры — в 19:00 мск.