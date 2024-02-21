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Вратарь «Зенита» Кержаков назвал топ-5 голкиперов в РПЛ

Вратарь «Зенита» Кержаков назвал топ-5 голкиперов в РПЛ
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков назвал пятёрку лучших голкиперов Российской Премьер-Лиги. Он выделил Игоря Акинфеева из ЦСКА, Матвея Сафонова из «Краснодара», Илью Лантратова из «Локомотива», Илью Помазуна из «Урала» и Артура Нигматуллина из «Пари Нижний Новгород».

«Акинфеева сразу выносим за скобки. И, не расставляя по местам, — Сафонов, Лантратов, Помазун и Артурчик Нигматуллин», — сказал Михаил Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в интервью Кержаков также заявлял, что может отказаться от продления контракта с «Зенитом», если получит такое предложение. В нынешнем сезоне голкипер провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.

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