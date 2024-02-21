«Спартак» — «Астана»: красно-белые вышли вперёд на 16-й минуте

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В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Спартак» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте один из футболистов «Астаны» головой срезал мяч в свои ворота.

Ранее «Спартак» в контрольном матче разгромил кыргызстанский клуб «Абдыш-Ата» со счётом 4:0. В составе красно-белых отличились Даниил Денисов, Леон Классен (дважды) и Манфред Угальде. «Астана», в свою очередь, 17 февраля уступила «Ростову» — 0:1.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.