Умар Сако: хотел бы перейти из «Ростова» в мадридский «Реал»

Защитник «Ростова» Умар Сако заявил, что хотел бы перейти из российского клуба в мадридский «Реал». По словам Сако, такой вариант развития событий вполне возможен.

«От каких клубов были предложения до перехода в «Ростов»? Были предложения из Турции и Украины. Какой для меня будет трансфер мечты? Когда-нибудь я бы хотел перейти из «Ростова» в мадридский «Реал». Это возможно, но сложно. Но пока что мне нужно закрепиться в составе своей новой команды», — приводит слова Сако издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сако «Ростов» объявил в конце января. 27-летний игрок присоединился к российскому клубу на правах аренды. Умару 27 лет, он выступал за футбольный клуб «Арда» с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в € 600 тыс. «Ростов» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко за 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.