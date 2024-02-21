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«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Астану», Промес оформил хет-трик

«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Астану», Промес оформил хет-трик
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Сегодня, 21 февраля, проходил товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Матч начался в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте Хесус Медина с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной, а Эльхан Астанов в борьбе с Манфредом Угальде срезал мяч в свои ворота. На 26-й минуте Угальде выиграл верховое единоборство, Виктор Мозес развернулся и сделал пас на ход Квинси Промесу — тот влетел в штрафную и уложил мяч в дальний угол ворот.

На 31-й минуте Угальде сыграл в отборе в центре поля и сразу сделал длинный пас к чужой штрафной. Промес выскочил один на один и вколотил мяч в нижний угол ворот. На 45-й минуте Промес совершил забег по левому флангу, резко сместился к центру и с 25 метров засадил мяч в ближнюю девятку.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
21 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Астанов – 16'     2:0 Промес – 26'     3:0 Промес – 31'     4:0 Промес – 45'    

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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