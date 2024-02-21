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«Спартак-2» обыграл «Амкал» и занял пятое место в FNL Camp

«Спартак-2» обыграл «Амкал» и занял пятое место в FNL Camp
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Сегодня, 17 февраля, в рамках турнира «Кинопоиск FNL Camp» состоялся матч за пятое место, в котором встречались «Амкал» и «Спартак-2». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Открыл счёт нападающий «Амкала» Ираклий Логуа, который реализовал 11-метровый удар. Уже через минуту Артём Быковский сравнял счёт, реализовав прострел с фланга. В самом конце матча Артём Шоларь принёс победу своей команде.

Напомним, в этом турнире принимают участие шесть команд, среди которых есть представители Мелбет Первой лиги, ЛЕОН-Второй лиги, Медийной футбольной лиги и Премьер-лиги Казахстана. Первая лига представлена командами «Родина» и «Енисей». Вторую лигу представляет «Спартак-2». От Медийной футбольной лиги выступают «Амкал» и «БроукБойз», а «Кызыл-Жар» представляет Премьер-лигу Казахстана.

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