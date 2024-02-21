Бывший пресс-атташе «Спартака» рассказал, как пел с Тедеско итальянские песни

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг вспомнил, как пел итальянские песни для экс-наставника москвичей Доменико Тедеско.

«Однажды мы договорились с Тедеско на интервью. Смысл нашего разговора заключался в том, что я ему рассказываю определённые истории из тренерских карьер наших специалистов «Спартака», а он, в свою очередь, мне отвечает историями из своей тренерской практики. Такой диалог должен был у нас получиться. Диалог из монологов.

Для того чтобы человека расположить к себе, тем более иностранного тренера, с которым я соблюдал более дальнюю дистанцию, чем с соотечественниками, я сказал ему, что я вырос на итальянской эстраде. Я назвал нескольких исполнителей, которых он видел только по телевизору. Таких как Доминико Мадунья, Клаудио Вилла, певица Нада. Он был в шоке, честно скажу. Я его ни до, ни после таким не видел. Он не ожидал, что у меня такое знание итальянской эстрады», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. С московской командой итальянцу удалось завоевать серебряные медали чемпионата России. На данный момент Тедеско готовит сборную Бельгии к Евро-2024.