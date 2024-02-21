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Экс-вратарь «Гавра»: Кузяев может заинтересовать клубы, занимающие более высокие места

Экс-вратарь «Гавра»: Кузяев может заинтересовать клубы, занимающие более высокие места
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Бывший вратарь «Гавра» Александр Венцель заявил, что полузащитник команды Далер Кузяев может заинтересовать клубы, которые занимают более высокие места.

«Далер, как правило, в стартовом составе — это отлично. Он вполне может заинтересовать другие клубы, которые занимают более высокие места. Почему нет? Во Франции интересный футбол. Мне кажется, в отличие от Германии и Англии, там больше футбола как такового, а не того, что вокруг него», — приводит слова Венцеля «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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