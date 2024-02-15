Семёнов — о переходе Кузяева в «Гавр»: удивил выбор Далера, но он поехал за мечтой

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов оценил переход своего бывшего одноклубника Далера Кузяева из «Зенита» во французский «Гавр». Капитан грозненцев признался, что его удивил выбор Кузяева. Однако он подчеркнул, что Далер всегда мечтал играть за границей, поэтому поехал за мечтой, а это — крутой поступок.

«Допускаю, что Далер уже своё заработал в «Зените» и поехал за мечтой. Это здорово.

Аршавин удивлялся, зачем ехать в среднюю французскую команду? Меня тоже удивил выбор. «Гавр» ведь только поднялся из Лиги 2. Если бы была команда посильнее, хотя бы уровня Лиги Европы — тут я бы Далера на сто процентов поддержал. Но повторю: Кузяев давно мечтал поиграть за границей и, как мне кажется, выбрал мечту. Крутой поступок, иначе не сказать», — приводит слова Семёнова Sport24.

За «Гавр» Кузяев провёл 23 матча, забил три гола и отдал один результативный пас.