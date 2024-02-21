Леонид Трахтенберг рассказал, как не дал Шевченко общаться с журналистами на ЧМ-2006

Бывший пресс-секретарь «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как не дал экс-нападающему сборной Украины Андрею Шевченко общаться с журналистами на чемпионате мира 2006 года.

«Это было описано в книге. Известный эпизод. Это было на чемпионате мира 2006 года в Германии. Андрей Шевченко, с которым мы очень плотно дружили. Он тогда выступал в «Милане», он мне тогда мог позвонить, мы разговаривали по часу. Мы достаточно часто с ним связывались. Я достаточно часто приезжал в «Милан». Я вместе с ним был на базе. Я благодарен Андрею, что он познакомил меня со многими игроками «Милана».

Я даже открою один секрет. Мне его открыл сам Андрей. Он сказал, что такие пространные интервью, которые я даю тебе, я такие интервью даю в Советском Союзе только тебе, а в Италии — только одной девушке. Он меня потом с ней познакомил. Я его спросил: «А что с остальными журналистами не общаешься? Они же тебя в порошок сотрут». Наверное, я был для Шевченко хорошим и интересным собеседником.

На чемпионате мира в Германии Украина обыграла Тунис. Шевченко забил тогда. После матча в смешанной зоне было 100 журналистов. А мне всегда нужен эксклюзив. Поэтому я его взял под руку, сказал «excuse me». И толпа на всех языках мира говорила — почему?! Но я тогда повернулся и сказал «because my friend». Шевченко тогда сказал: «Ты меня поссорил со всем журналистским миром», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».