Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о дальнейшей судьбе Мэйсона Гринвуда в клубе

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о дальнейшей судьбе Мэйсона Гринвуда в клубе.

«Это будет новое решение. Я знаком с ситуацией. Здесь важен принцип. Это молодые люди, которые не всегда воспитывались в лучших условиях, но сейчас получили много денег. И эту молодёжь не всегда направляют на правильный путь.

Он футболист «Манчестер Юнайтед», а мы отвечаем за футбол. Итак, ответ – да, совершенно очевидно, что решение по нему ещё не принято.

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Когда возникают подобные проблемы, нам нужно понимать, на что они на самом деле влияют, а не обращать внимание на хайп. После этого нужно принять справедливое решение в свете ценностей клуба. Так мы и поступим: решим, хороший он парень или нет. И ответим, может ли он играть за «Манчестер Юнайтед», будет ли это комфортно для нас и для болельщиков», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гринвуд является игроком «Манчестер Юнайтед». Он перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре на правах аренды. До того, как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.