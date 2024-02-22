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Луис Суарес прокомментировал дебютный матч с ассистом в MLS

Луис Суарес прокомментировал дебютный матч с ассистом в MLS
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Уругвайский нападающий «Интера Майами» Луис Суарес дал комментарий после своей первой игры в американской лиге MLS.

Команда Суареса в стартовом матче нового регулярного чемпионата одержала домашнюю победу над «Реалом Солт-Лейк» со счётом 2:0, форвард вышел в стартовом составе, записал на свой счёт результативный пас на второй гол на 83-й минуте и был заменён на 90-й минуте. Одноклубник Суареса аргентинец Лионель Месси также отметился голевой передачей.

США - Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тэйлор – 39'     2:0 Гомес – 83'    

«Я знал, что столкнусь в MLS с жёсткой конкуренцией. «Интер Майами» является одним из фаворитов в борьбе за титул, мы знали, что против нас всегда будут играть в полную силу», — приводит слова Суареса Reuters.

37-летний нападающий Луис Суарес перешёл в «Интер Майами» из бразильского «Гремио» в январе 2024 года на правах свободного агента.

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