Луис Суарес прокомментировал дебютный матч с ассистом в MLS

Уругвайский нападающий «Интера Майами» Луис Суарес дал комментарий после своей первой игры в американской лиге MLS.

Команда Суареса в стартовом матче нового регулярного чемпионата одержала домашнюю победу над «Реалом Солт-Лейк» со счётом 2:0, форвард вышел в стартовом составе, записал на свой счёт результативный пас на второй гол на 83-й минуте и был заменён на 90-й минуте. Одноклубник Суареса аргентинец Лионель Месси также отметился голевой передачей.

«Я знал, что столкнусь в MLS с жёсткой конкуренцией. «Интер Майами» является одним из фаворитов в борьбе за титул, мы знали, что против нас всегда будут играть в полную силу», — приводит слова Суареса Reuters.

37-летний нападающий Луис Суарес перешёл в «Интер Майами» из бразильского «Гремио» в январе 2024 года на правах свободного агента.