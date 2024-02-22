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Де Росси высказался об ответном матче «Ромы» с «Фейеноордом»

Де Росси высказался об ответном матче «Ромы» с «Фейеноордом»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фейеноордом».

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч завершился вничью — 1:1.

«Главное — мы должны быть очень внимательны в обороне, потому что «Фейеноорд» — команда, которая хорошо играет, создаёт много моментов и забивает голы. Они забивают уже не знаю сколько матчей подряд и в последнее время пропустили только против нас, так что это будет сложный матч.

Они хорошая команда, поэтому нам, как всегда, придётся справляться с давлением, но мы должны сохранять баланс и хорошо играть в свою игру, когда мяч у нас», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

Встреча между командами состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «Олимпико», начало в 23:00 мск.

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