Де Росси высказался об ответном матче «Ромы» с «Фейеноордом»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фейеноордом».
Первый матч завершился вничью — 1:1.
«Главное — мы должны быть очень внимательны в обороне, потому что «Фейеноорд» — команда, которая хорошо играет, создаёт много моментов и забивает голы. Они забивают уже не знаю сколько матчей подряд и в последнее время пропустили только против нас, так что это будет сложный матч.
Они хорошая команда, поэтому нам, как всегда, придётся справляться с давлением, но мы должны сохранять баланс и хорошо играть в свою игру, когда мяч у нас», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».
Встреча между командами состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «Олимпико», начало в 23:00 мск.
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