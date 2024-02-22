«Были сомнения». Лещук — о продлении контракта с «Динамо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, почему решил продлить контракт с московским клубом. По его словам, он хотел остаться жить в Москве и никуда не переезжать. Сомнения были лишь по поводу статуса в команде, но, когда Лещук начал получать игровую практику, сомнения отпали. Напомним, Игорь подписал с бело-голубыми контракт до 2028 года.

«Мне хотелось остаться в Москве и никуда не переезжать. Были лишь сомнения по поводу того, буду ли я основным вратарём. Но в концовке того сезона меня начали ставить как основного, и это подтолкнуло меня на подписание нового контракта», — приводит слова Игоря Лещука официальный сайт «Динамо».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Лещук провёл в составе «Динамо» 11 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.