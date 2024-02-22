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«Мы можем пройти дальше». Капитан «Наполи» — после первого матча с «Барселоной» в ЛЧ

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1). Напомним, на гол форварда каталонцев Роберта Левандовского своим точным выстрелом ответил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

«Ничья в таком матче — хорошая отправная точка. Думаю, всё решится в ответном матче. Мы показали хорошую игру в противостоянии с отличной командой.

Очень важно, что нам удалось быстро отыграться. Отправимся на выезд, зная, что можем пройти дальше, и хотим добиться этого ради наших болельщиков, которые сегодня нас невероятно поддерживали», — приводит слова Ди Лоренцо пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча команд пройдёт в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и состоится во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 мск.