Руслан Безруков: Рахимов — жёсткий тренер, не простит безразличия

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков охарактеризовал Рашида Рахимова как жёсткого тренера, который не простит безразличия со стороны футболистов.

«Рашид Маматкулович действительно жёсткий. Это прослеживалось и в игровой карьере, и в тренерской. Он никогда не простит безразличия. Когда футболист не выкладывается, эмоции у него зашкаливают. Это правильно. Я тоже такой человек: начинаю злиться, когда вижу безразличие. Рад, что есть футбол, чтобы выплеснуть эмоции, иначе пришлось бы идти боксировать», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Рашид Рахимов тренирует «Рубин» с апреля 2023 года. Под руководством 58-летнего специалиста казанский клуб выиграл Первую лигу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.