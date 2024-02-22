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Тренер «Лутона» Эдвардс: «Ливерпуль» и его болельщики буквально задушили нас

Тренер «Лутона» Эдвардс: «Ливерпуль» и его болельщики буквально задушили нас
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Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс подвёл итоги матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4).

«Во втором тайме мы увидели настоящий «Энфилд», настоящий «Ливерпуль», увидели, как они играют в футбол на пределе возможностей. Болельщики были потрясающими, и нашим игрокам, вероятно, было трудно по-настоящему сконцентрироваться и играть так, как мы играли в первом тайме. Фанаты как бы задушили нас во второй половине игры», — приводит слова Эдвардса This is Anfield.

Напомним, в состоявшемся вчера, 21 февраля, матче «Ливерпуль» добился волевой победы над «Лутоном», уступая «шляпникам» после первого тайма со счётом 0:1. После 26 туров АПЛ нынешнего сезона мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 60 очков.

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