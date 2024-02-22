Игорь Шалимов поздравил Сергея Галицкого с 16-летием «Краснодара»

Известный российской тренер Игорь Шалимов поздравил Сергея Галицкого с 16-летием футбольного клуба «Краснодар». Напомним, Шалимов ранее в своей карьере возглавлял «быков».

«В первую очередь хотел бы поздравить Сергея Николаевича. «Краснодар» — это его детище, название, эмблема и выбор быка. Я присутствовал в те времена. Мы общались более плотно, когда это выбиралось и начиналось.

От всей души поздравляю Сергея Николаевича и сам клуб. Пожелаю наконец добиться того, к чему так долго шли. Там вложено много времени, сил, здоровья и денег, чтобы достичь этого уровня. Сейчас «Краснодар» находится на первом месте, поэтому будет очень тяжело. Пожелаю выиграть свой первый трофей в этом году», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.