Вирц намерен остаться в «Байере» до 2025 года, несмотря на интерес топ-клубов

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц принял решение касательно своего профессионального будущего, сообщает Sport Bild.

По информации источника, 20-летний атакующий хавбек намерен остаться в леверкузенской команде как минимум до конца сезона-2024/2025, несмотря на интерес таких грандов, как мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Байер» хочет выручить с продажи своего дарования не менее € 130 млн.

Отмечается, что технический спонсор «Реала» adidas заинтересован в переходе Вирца именно в мадридскую команду. Ранее немецкая компания уже содействовала «сливочным» в трансфере полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Вирц находится в системе «Байера» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 16 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.