Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался о церемонии открытия Игр будущего, которая накануне прошла в Казани.

«Великолепная церемония, конечно, не такой масштаб, как у нас было в Сочи, но то, как было всё красочно и современно представлено, мне кажется, на пять баллов. Что касается Игр будущего, то, конечно, наши дети любят приставки, виртуальный мир уже путается с реальностью, и этого, скорее всего, будет всё больше и больше, но, как это описать и что это будет, сложно сказать», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата».

Отметим, что Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.