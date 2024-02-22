«Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки команды на матчи РПЛ

«Зенит» убрал из заявки своей команды на оставшуюся часть сезона РПЛ защитника Марио Фернандеса, сообщает пресс-служба лиги.

Фернандес перешёл в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала» минувшим летом за € 365 тыс. В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка.