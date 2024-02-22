Шишкин: сейчас «Спартак» колошматит, но Абаскалю нужно дать доработать

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о нынешнем состоянии московской команды. По его мнению, красно-белые сейчас нестабильны, но руководству клуба стоит дать доработать действующему главному тренер Гильермо Абаскалю хотя бы до конца сезона.

«Чтобы понимать, что строит Абаскаль, нужно быть в команде. Мы можем только аннализировть и смотреть со стороны. Понятно, что от «Спартака» ждут результатат здесь и сейчас. «Спартак» сейчас немножко колошматит. Поэтому очень много разговоров в прессе. Считаю, что Абаскалю нужно дать доработать. И уже по завершению сезона делать какие-то выводы», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.