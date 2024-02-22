Защитник «Сочи» Алвес: очень рад быть частью этого клуба, который так хорошо меня принял

Бразильский защитник Марсело Алвес прокомментировал подписание долгосрочного контракта с «Сочи». Напомним, ранее стало известно, что футболист заключил с южанами контракт до 2028 года.

«Я очень рад быть частью этого клуба, который так хорошо меня принял. С первых дней мне понравились город, люди в команде, руководство. За эти полгода я не испытал никаких проблем с адаптацией! В «Сочи» чувствую себя своим и теперь полностью сконцентрирован на нашей главной цели. Уверен, что все изменения, которые происходят с командой, пойдут нам на пользу, и мы подарим нашим болельщикам много поводов для радости», — приводит слова Алвеса пресс-служба клуба.

К «Сочи» 26-летний защитник присоединился прошлым летом на правах аренды. В нынешнем сезоне бразилец провёл 17 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Марсело — воспитанник клуба «Мадурейра», за который он начал играть в 2017 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алвеса в € 500 тыс. «Сочи» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Южане набрали 11 очков по результатам 18 проведённых встреч.