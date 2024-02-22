ЦСКА арендует иранца Амира Риванди с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас стороны финализируют сделку. Ранее Риванди был на просмотре у армейцев в рамках партнёрства ПФК ЦСКА с иранской академией КИА.

Амирхоссейну Риванди 19 лет. Он выступает на позиции левого крайнего защитника. Также футболист способен сыграть на фланге полузащиты.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.