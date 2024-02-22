Фернандес останется в основной команде «Зенита», несмотря на его исключение из заявки РПЛ

Защитник «Зенита» Марио Фернандес продолжит играть в составе сине-бело-голубых, несмотря на то, что санкт-петербургский клуб исключил 33-летнего футболиста из основной заявки в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

По информации источника, защитник по-прежнему остаётся в общей сквозной заявке клуба. Это говорит о том, что Фернандес сможет выступать в чемпионате и Фонбет Кубке России в весенней части сезона.

В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.