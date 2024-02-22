«Крылья Советов» объявили о переходе аргентинца Ороско

Самарские «Крылья Советов» в своём телеграм-канале объявили о переходе аргентинского полузащитника Франко Ороско из «Лануса». Футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. За самарцев Ороско будет выступать под 32-м номером.

В сезоне-2023 аргентинской Примеры 22-летний Франко Ороско провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Ростовом» 1 марта. Начало игры — в 19:00 мск.