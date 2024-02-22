Фернандо Костанца: было бы здорово сыграть за «Крылья» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, что хотел бы в составе самарской команды сыграть в Лиге чемпионов.

«Я в детстве мечтал играть в Лиге чемпионов и уже участвовал там до того, как попасть в «Крылья Советов». Так что свою мечту я, можно сказать, осуществил. Конечно, хотелось бы там снова поиграть. Сейчас из чемпионата России это невозможно, но это не влияет на моё решение оставаться здесь. Сыграть в Лиге чемпионов за «Крылья»? Это было бы здорово (смеётся)», — приводит слова Костанцы издание «РБ Спорт».

Фернандо 25 лет, за «Крылья Советов» бразильский хавбек выступает с января 2022-го. Действующий контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 3 млн. В нынешнем сезоне Костанца провёл 18 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Крылья Советов» первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 завершили на шестом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.