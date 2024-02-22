Кроос — о возвращении в сборную Германии: хочу помочь своей команде, но я не спаситель

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, чем было обусловлено его решение вернуться в сборную Германии спустя 3,5 года.

«Юлиан [Нагельсман] связался со мной и спросил, могу ли я представить то, чего до сих пор у меня и в мыслях не было [Игра на домашнем для Германии Евро-2024]. Мы договорились, что я обдумаю это. Я стал думать: «А что если согласить? Или не стоит?». Но с каждым разговором с ним я убеждался всё больше и больше. Вот почему я принял решение заблаговременно. Я не хотел никого заставлять ждать. Мне потребовалось некоторое время, чтобы принять его.

Конечно, я хочу помочь сборной. Но я определённо не спаситель. Я просто винтик, который взаимодействует с другими, надеясь, что у нас всё получится. Я знаю ребят, я знаю игроков, у всех у них отличные качества. Теперь пришло время показать это как команде», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Кроос объявил о своём решении сегодня, 22 февраля. Хавбек ушёл из национальной команды сразу после чемпионата Европы — 2020.