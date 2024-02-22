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Тони Кроос заявил о возвращении в сборную Германии спустя два с половиной года

Тони Кроос заявил о возвращении в сборную Германии спустя два с половиной года
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Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил о возвращении в сборную в преддверии домашнего Евро-2024. Напомним, турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Хавбек ушёл из национальной команды сразу после чемпионата Европы — 2020.

«С марта я снова буду играть за Германию. Почему? Потому что об этом меня попросил тренер. Я готов к этому и уверен, что с командой на чемпионате Европы нас ждёт гораздо большее, нежели то, на что рассчитывают болельщики», — написал Кроос в соцсетях.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок стал чемпионом мира в 2014 году.

В нынешнем сезоне Кроос провёл за «Реал» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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