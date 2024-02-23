Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Угальде стал единственным для «Спартака» в зимнее трансферное окно

Переход Угальде стал единственным для «Спартака» в зимнее трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

Переход нападающего Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте» стал единственным для «Спартака» в зимнее трансферное окно. Москвичи потратили на футболиста € 13 млн.

Напомним, зимнее трансферное окно в России закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

На данный момент «Спартак» после 18 сыгранных матчей РПЛ сезона-2023/2024 располагается на пятом месте, набрав 30 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 38 очков. Его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Денисов: подойдём к возобновлению РПЛ в лучшей форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android