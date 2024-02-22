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Защитник «Спартака» Денисов: подойдём к возобновлению РПЛ в лучшей форме

Защитник «Спартака» Денисов: подойдём к возобновлению РПЛ в лучшей форме
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре своей команды в товарищеских матчах на зимних сборах. Напомним, красно-белые выиграли четыре встречи подряд с общим счётом 19:0.

«Выиграли несколько матчей, играли достаточно неплохо. Есть моменты, которые нужно разобрать. Необходимо прибавить в организации игры. Но в целом я доволен.

Мы владели мячом много, но и оборонялись достаточно. В плане своей формы на текущий момент чувствую себя хорошо. Готовимся, возобновление сезона всё ближе. Уверен, подойдём к нему в лучшей форме», — приводит слова Денисова пресс-служба московского клуба.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. Команда Гильермо Абаскаля на выезде встретится с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало игры — в 19:30 мск.

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