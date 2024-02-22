Булыкин: мной интересовались клубы АПЛ, после переговоров мне повышали зарплату в России

Бывший нападающий сборной России, леверкузенского «Байера» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал о том, что мог перейти в один из клубом английской Премьер-лиги.

«Мной интересовались клубы АПЛ. Это были «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут». Я почти перешёл в один из этих клубов, трансфер был очень близок, но клубы и агенты не смогли согласовать сделку. Конкретных возможностей перебраться в Англию было две. Впрочем, после переговоров мне повышали зарплату в России, поэтому некоторую выгоду я всё же получил из этих ситуаций», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Дмитрий Булыкин начал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве» в 1997 году. С 2001 по 2007 год он выступал за столичное «Динамо». За свою карьеру футболист также успел поиграть за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хааг», «Твенте» и «Аякс». Последней командой Булыкина была нижегородская «Волга». Всего за карьеру Дмитрий Булыкин провёл 354 матча и забил 102 мяча.