Дмитрий Булыкин высказался о жизни в Гааге

Бывший нападающий Нидерландского «АДО Ден Хааг» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился воспоминаниями о жизни в Гааге и периоде выступлений за местный клуб. По его словам, Гаага — небольшой, но красивый город, в котором спокойный и размеренный ритм жизни. Булыкин заявил, что там ему было комфортно и уютно.

«Мне приятно, что успешный период в «Ден Хааге» связывают со мной. В Нидерландах сняли очень много фильмов об этом, друзья оттуда скидывают мне. Один из них называется «Год Царя».

Гаага — это, конечно, не Амстердам, но там много красивых зданий. Всё нравилось в этом спокойном городе. Гаага — это круто? Зависит от того, чем заниматься там. Когда ты король Гааги — это одно, а когда простой житель — другое. Город небольшой, было очень комфортно и уютно. Гаага и Амстердам — навсегда в моём сердце», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, Дмитрий Булыкин выступал в составе «АДО Ден Хааг» в сезоне-2010/2011. За это время он успел провести в составе команды 34 матча, забил 23 гола и отдал семь ассистов. После успешного сезона в Гааге российский футболист перебрался в «Аякс».