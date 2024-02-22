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Ивич: на каждой тренировке обращаю внимание, насколько игроки «Краснодара» мотивированы

Ивич: на каждой тренировке обращаю внимание, насколько игроки «Краснодара» мотивированы
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о приближающимся завершении зимних учебно-тренировочных сборов, а также поделился мыслями о первом официальном матче в новом году с казанским «Рубином». Напомним, встреча в рамках 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» состоится 2 марта в 16:30 мск.

«Краснодар» завершил предсезонные сборы и через 10 дней проведёт первый официальный матч. Нам предстоит вернуться в Россию и готовиться к продолжению РПЛ.

Какие сочетания буду использовать во второй части сезона? Нам ещё предстоят тренировки перед первым официальным матчем. После возвращения в Россию игроки получат несколько дней выходных, а потом нужно будет поработать. Конечно, на каждой тренировке обращаю внимание, насколько футболисты мотивированы и выкладываются.

Сейчас не могу сказать, кто будет в стартовом составе на первую официальную игру. Не знаю, но какие-то задумки есть. У нас существует некоторые связки, на следующей неделе выберем тех, кто выйдет в стартовом составе на игру с «Рубином», — сказал Ивич в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, после завершения первой части сезона чемпионата России подопечные Ивича набрали 38 очков и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Зенита» на два очка.

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