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Эдуарду Камавинга высказался о французских игроках в «Реале»

Эдуарду Камавинга высказался о французских игроках в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга поделился эмоциями от игры вместе Орельеном Тчуамени, а также высказался о французских футболистах в мадридском клубе.

«Играть с Орельеном Тчуамени — одно удовольствие. Потому что он француз, мы с ним одного возраста, играем на одной позиции. Играть вместе за «Реал» и сборную Францию — это потрясающе. У нас отличные отношения.

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В детстве ты всегда думаешь о мадридском «Реале». Фанаты есть везде, а Франция — страна, любящая футбол. Тот факт, что в «Реале» всегда есть французский игрок, показывает, как много есть хороших футболистов из Франции. Это удивительно, и я надеюсь, что в скором времени их станет больше», — приводит слова Камавинги Madrid Zone.

После 25 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 62 набранных очка.

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