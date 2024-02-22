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Агент Сафонов: с налогом на легионеров клубы РПЛ будут привозить меньше мусора

Агент Сафонов: с налогом на легионеров клубы РПЛ будут привозить меньше мусора
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Агент Алексей Сафонов поделился мнением относительно информации о том, что следующего сезона в РПЛ может быть введён налог на легионеров.

«Если деньги от налога на легионеров пойдут на развитие детского футбола, это хорошо. А клубы будут стараться не дрова привозить, а качественных легионеров. Тут есть и плюсы, и минусы, как и у любого подобного закона. Будут привозить поменьше мусора.

Сейчас 13 легионеров могут присутствовать в заявке, восемь — на поле. Помню, как в «Арсенале» при Венгере ни одного англичанина в составе не было. Нужно пытаться как-то искусственно создавать условия для молодых россиян, тем более сейчас мы не играем в еврокубках», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, согласно указанному проекту, клубы будут платить от 5 до 10 тыс. рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что инициатива введения такого налога будет рассмотрена уже в ближайшее время.

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