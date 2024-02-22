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«Милан» проиграл «Ренну», но всё равно вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Милан» проиграл «Ренну», но всё равно вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня, 22 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Ренн» и «Милан». Первый матч завершился разгромной победой «Милана» — 3:0.Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, Франция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2, но этого не хватило для выхода в следующую стадию турнира.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
3 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Буриго – 11'     1:1 Йович – 22'     2:1 Буриго – 54'     2:2 Леау – 58'     3:2 Буриго – 68'    

В составе французского клуба хет-триком отметился Бенжамен Буриго. Первый свой мяч он забил на 11-й минуте, а на 54-й и 68-й минутах полузащитник уверенно реализовал 11-метровые удары. В составе «Милана» голы на свой счёт записали сербский форвард Лука Йович, на 22-й минуте, и португалец Рафаэл Леау, на 58-й минуте.

Отметим, что для полузащитника «Ренна» Буриго этот хет-трик стал первым в профессиональной карьере.

Турнирная сетка Лиги Европы
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