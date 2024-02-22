В январе Российская Премьер-Лига направила в РФС проект изменений регламента чемпионата, которые касаются проведения матчей при неблагоприятных погодных условиях, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, лига предлагает:

1. Прописываются метеорологические условия, которые приводят к тому, что матч может быть перенесён (по решению арбитра и не более чем на час до начала) или прекращён.

2. Предлагается норма, которой раньше в регламенте не было, — перенос матча на основе прогноза погоды. (В том случае, когда организаторы получают неблагоприятный прогноз погоды в регионе (за 48 часов до начала матча и с высоким риском метеоусловий), допускается перенос матча в другой регион или на другую дату в пределах игрового тура).

3. Предлагается, после запроса медицинскому комитету РФС, сделать температурную пограничную норму, при которой матч может быть перенесён, ультимативной и не спрашивать согласия команд. (В текущем регламенте при температуре ниже минус 15 или выше 35 градусов решение играть принималось при согласии двух команд (при отказе одной из них игра переносилась)).

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Сине-бело-голубые отстают от «быков» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 11 очками. Южане не могут одержать победу на протяжении шести матчей подряд. В активе калининградской команды 13 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте.