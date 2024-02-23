Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

После завершившихся ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы стали известны все участники 1/8 финала турнира.

По итогам матчей 1/16 финала по следующую стадию турнира прошли: «Фрайбург» (Германия), «Карабах» (Азербайджан), «Милан» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция), «Спарта» (Чехия), «Рома» (Италия).

По итогам группового этапа турнира напрямую в 1/8 финала прошли: «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Байер» (Германия).

Напомним, финальный матч Лиги Европы УЕФА в сезоне-2023/2024 пройдёт 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия.