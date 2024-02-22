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Глава «Зенита» Медведев: в моё отсутствие капитаном «Чисто Питера» будет Аршавин

Глава «Зенита» Медведев: в моё отсутствие капитаном «Чисто Питера» будет Аршавин
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Глава совета директоров петербургских клубов «Зенит» и СКА Александр Медведев сообщил, кто будет являться капитаном и тренерами хоккейной команды «Чисто Питер», базирующейся в Санкт-Петербурге.

«Бразильцы не рассматриваются как кандидаты в нашу команду. Когда я не смогу участвовать в матчах, капитаном будет Андрей Аршавин. А тренеры «Чисто Питера» — братья Александр и Алексей Сазыкины», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, медийная команда из Санкт-Петербурга «Чисто Питер» была основана в июне 2023 года. Название было выбрано путём голосования болельщиков.

Ранее стало известно, что в хоккейной Медиалиге примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», True Fighters, «Титан», HC10 и «Звезда России».

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