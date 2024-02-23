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«Рома» обыграла «Фейеноорд» в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч завершился со счётом 1:1 (4:2 по пенальти) в пользу «Ромы».

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
4 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Хименес – 5'     1:1 Пеллегрини – 15'    

Таким образом, по итогам двух матчей счёт 2:2 — в серии пенальти победу одержала «Рома», благодаря чему она прошла в 1/8 финала Лиги Европы.

На 5-й минуте счёт в матче открыл мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. На 15-й минуте счёт сравнял итальянский полузащитник хозяев Лоренцо Пеллегрини, забивший с передачи Стефан Эль-Шаарави.

В серии пенальти точными ударами в составе римской команды отметились Леандро Паредес, Бриан Кристанте, Уссем Ауар и Никола Залевски. У нидерландской команды с точки забивали Аясэ Уэда и Квилиндсхи Хартман. Не реализовали 11-метровый удар Ромелу Лукаку («Рома»), Давид Ганцко и Алиреза Джаханбакш (оба «Фейеноорд»).

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