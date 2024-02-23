Известное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших британских футболистов в истории

Бывший нападающий сборной Северной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест назван лучшим британским футболистом в истории, сообщает FourFourTwo.
По информации источника, Бест возглавляет список футболистов из 34 человек, в который вошли футболисты из разных эпох.
Второе место у шотландца Кенни Далглиша («Ливерпуль»). На третьей строчке – англичанин Бобби Чарльтон («Манчестер Юнайтед»).
Список 10 лучших британских игроков по версии британского журнала FourFourTwo:
1. Джордж Бест (Северная Ирландия);
2. Кенни Далглиш (Шотландия);
3. Бобби Чарльтон (Англия);
4. Бобби Мур (Англия);
5. Гарет Бэйл (Уэльс);
6. Уэйн Руни (Англия);
7. Кевин Киган (Англия);
8. Харри Кейн (Англия);
9. Джимми Гривз (Англия);
10. Джон Чарльз (Уэльс).
Из футболистов, выступавших в 21-м веке, в список издания попали Райан Гиггз (Уэльс) – 18-й, Дэвид Бекхэм (Англия) – 19-й, Алан Ширер (Англия) – 22-й, Фрэнк Лэмпард (Англия) – 28-й, Стивен Джеррард (Англия) – 30-й.
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