Известное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших британских футболистов в истории

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Бывший нападающий сборной Северной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест назван лучшим британским футболистом в истории, сообщает FourFourTwo.

По информации источника, Бест возглавляет список футболистов из 34 человек, в который вошли футболисты из разных эпох.

Второе место у шотландца Кенни Далглиша («Ливерпуль»). На третьей строчке – англичанин Бобби Чарльтон («Манчестер Юнайтед»).

Список 10 лучших британских игроков по версии британского журнала FourFourTwo:

1. Джордж Бест (Северная Ирландия);

2. Кенни Далглиш (Шотландия);

3. Бобби Чарльтон (Англия);

4. Бобби Мур (Англия);

5. Гарет Бэйл (Уэльс);

6. Уэйн Руни (Англия);

7. Кевин Киган (Англия);

8. Харри Кейн (Англия);

9. Джимми Гривз (Англия);

10. Джон Чарльз (Уэльс).

Из футболистов, выступавших в 21-м веке, в список издания попали Райан Гиггз (Уэльс) – 18-й, Дэвид Бекхэм (Англия) – 19-й, Алан Ширер (Англия) – 22-й, Фрэнк Лэмпард (Англия) – 28-й, Стивен Джеррард (Англия) – 30-й.

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