Обамеянг: я очень рад стать лучшим бомбардиром Лиги Европы

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался по поводу победного матча с «Шахтёром» и о том, что стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в истории.

«Я очень счастлив сегодня. Считаю, нам важно было победить дома в этой игре. Рады тому, что болельщики пришли даже в очень трудной ситуации. Сегодняшнюю задачу мы выполнили великолепно. Текущая неделя очень для нас важна. У нас в воскресенье будет ещё одна игра — надеюсь, мы сможем так же её провести.

Я очень и очень рад стать лучшим бомбардиром этого турнира. Надеюсь, не закончу на этом, а смогу забивать снова и снова, чтобы остаться первым!», — приводит слова Обамеянга пресс-служба УЕФА.

«Марсель» победил со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.