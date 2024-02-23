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Обамеянг: я очень рад стать лучшим бомбардиром Лиги Европы

Обамеянг: я очень рад стать лучшим бомбардиром Лиги Европы
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался по поводу победного матча с «Шахтёром» и о том, что стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в истории.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
Шахтёр
Украина
0:1 Судаков – 12'     1:1 Обамеянг – 23'     2:1 Сарр – 74'     3:1 Кондогбиа – 81'    

«Я очень счастлив сегодня. Считаю, нам важно было победить дома в этой игре. Рады тому, что болельщики пришли даже в очень трудной ситуации. Сегодняшнюю задачу мы выполнили великолепно. Текущая неделя очень для нас важна. У нас в воскресенье будет ещё одна игра — надеюсь, мы сможем так же её провести.

Я очень и очень рад стать лучшим бомбардиром этого турнира. Надеюсь, не закончу на этом, а смогу забивать снова и снова, чтобы остаться первым!», — приводит слова Обамеянга пресс-служба УЕФА.

«Марсель» победил со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

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Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы
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