Де Росси — о победе «Ромы» по пенальти: такие победы могут вызвать сердечный приступ

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу в матче с «Фейеноордом» (1:1 по пенальти — 4:2) в ответной встрече 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

«Здорово, что всё так закончилось. Считаю нашу победу заслуженной. Быть может, такого рода победа — самая красивая для наших болельщиков, определённо в стиле этого клуба. Хотя такие игры определённо могут вызвать сердечный приступ.

Мы отбросили мысли о том, что нам когда-то не везло. Пора перевернуть ту страницу. Побеждаем мы тоже часто, чему очень рад. А стадион и атмосфера на нём — невероятные», — приводит слова Де Росси официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне в 14:00 по мск.

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