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Де Росси — о победе «Ромы» по пенальти: такие победы могут вызвать сердечный приступ

Де Росси — о победе «Ромы» по пенальти: такие победы могут вызвать сердечный приступ
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу в матче с «Фейеноордом» (1:1 по пенальти — 4:2) в ответной встрече 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
4 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Хименес – 5'     1:1 Пеллегрини – 15'    

«Здорово, что всё так закончилось. Считаю нашу победу заслуженной. Быть может, такого рода победа — самая красивая для наших болельщиков, определённо в стиле этого клуба. Хотя такие игры определённо могут вызвать сердечный приступ.

Мы отбросили мысли о том, что нам когда-то не везло. Пора перевернуть ту страницу. Побеждаем мы тоже часто, чему очень рад. А стадион и атмосфера на нём — невероятные», — приводит слова Де Росси официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне в 14:00 по мск.

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